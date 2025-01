Tarteel.ai

Tarteel é o primeiro aplicativo do Alcorão a usar ferramentas de IA para interagir com sua recitação e destacar erros. Um companheiro do Alcorão conduzido por voz na palma de suas mãos, Tarteel funciona intuitivamente para ajudá-lo a ler, recitar, memorizar e entender o Alcorão com confiança!



Tarteel tem orgulho de ser um desenvolvedor central do Quran.com, bem como membro de seu conselho de administração.