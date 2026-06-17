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Muhammad
13
47:13
وكاين من قرية هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم ١٣
وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِىَ أَشَدُّ قُوَّةًۭ مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَـٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٣
ﱙ
ﱚ
ﱛ
ﱜ
ﱝ
ﱞ
ﱟ
ﱠ
ﱡ
ﱢ
ﱣ
ﱤ
ﱥ
ﱦ
ﱧ
En hoeveel steden zijn er niet sterker dan de stad die jou (O Moehammad) heeft verdreven? Wij hebben hen vernietigd en er was geen helper voor hen.
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