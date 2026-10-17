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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 8
Maryam
8
19:8
قال رب انى يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا ٨
قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَـٰمٌۭ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِى عَاقِرًۭا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّۭا ٨
قَالَ
ﲃ
رَبِّ
ﲄ
أَنَّىٰ
ﲅ
يَكُونُ
ﲆ
لِي
ﲇ
غُلَٰمٞ
ﲈ
وَكَانَتِ
ﲉ
ٱمۡرَأَتِي
ﲊ
عَاقِرٗا
ﲋ
وَقَدۡ
ﲌ
بَلَغۡتُ
ﲍ
مِنَ
ﲎ
ٱلۡكِبَرِ
ﲏ
عِتِيّٗا
ﲐ
٨
ﲑ
Hij (Zakariyyâ) zei: "O mijn Heer, voorwaar, hoe kan ik een jongen krijgen terwijl mijn vrouw onvruchtbaar is? En waarlijk, ik heb een hoge leeftijd bereikt."
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