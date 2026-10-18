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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 57
Maryam
57
19:57
ورفعناه مكانا عليا ٥٧
وَرَفَعْنَـٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ٥٧
وَرَفَعۡنَٰهُ
ﱲ
مَكَانًا
ﱳ
عَلِيًّا
ﱴ
٥٧
ﱵ
En Wij verhieven hem in een verheven positie.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.