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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 3
Maryam
3
19:3
اذ نادى ربه نداء خفيا ٣
إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ نِدَآءً خَفِيًّۭا ٣
إِذۡ
ﱉ
نَادَىٰ
ﱊ
رَبَّهُۥ
ﱋ
نِدَآءً
ﱌ
خَفِيّٗا
ﱍ
٣
ﱎ
(Gedenkt) toen hij zachtjes zijn smeekbeden tot zijn Heer richtte.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.