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Maryam
27
19:27
فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جيت شييا فريا ٢٧
فَأَتَتْ بِهِۦ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ ۖ قَالُوا۟ يَـٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًۭٔا فَرِيًّۭا ٢٧
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Toen ging zij naar haar volk, hem ('Îsa) dragend. Zij zeiden: "O Maryam, jij hebt iets vreemds gedaan.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ
] دوای ئهوهی كه عیسای بوو - صلى الله عليه وسلم - وه عیسای هێنایهوه قهومهكهی سهرزهنشتیان كرد [
قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (٢٧)
] وتیان: ئهی مهریهم بهڕاستی كارێكی زۆر گهورهو خراپت كردووه.