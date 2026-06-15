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Maryam
24
19:24
فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ٢٤
فَنَادَىٰهَا مِن تَحْتِهَآ أَلَّا تَحْزَنِى قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّۭا ٢٤
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Toen riep hij (Djibrîl) haar van beneden de palmboom: "Treur niet, want jouw Heer heeft een boekje beneden jou verschaft.
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Antwoorden
Qiraat
Hadith
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا
] له ژێرێوه لهژێر دارهكهوه جبریل، یاخود عیسى بانگی لێ كرد [
أَلَّا تَحْزَنِي
] خهفهت نهخۆی [
قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (٢٤)
] ئهوه پهروهردگارت كانیاو و جۆگهله ئاوێكی له ژێرتهوه دهركردووهو تێ ئهپهڕێ لهو ئاوه بخۆرهوه.