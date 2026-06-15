Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Maryam
19
19:19
قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا ١٩
قَالَ إِنَّمَآ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَـٰمًۭا زَكِيًّۭا ١٩
ﲃ
ﲄ
ﲅ
ﲆ
ﲇ
ﲈ
ﲉ
ﲊ
ﲋ
ﲌ
Hij zei: "Voorwaar, ik ben slechts een gezant van jouw Heer, om jou een reine jongen te schenken."
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ
] جبریل (عليه الصلاة والسلام) فهرمووی: من خراپهت تووش ناكهم بهڵكو من نێردراوی پهروهردگارتم بۆلات [
لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (١٩)
] تا منداڵێكی پاكت پێ ببهخشم.