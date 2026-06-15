Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Maryam
16
19:16
واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا ١٦
وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًۭا شَرْقِيًّۭا ١٦
ﱣ
ﱤ
ﱥ
ﱦ
ﱧ
ﱨ
ﱩ
ﱪ
ﱫ
ﱬ
ﱭ
En noem in het boek (de Koran) Maryam, toen zij zich terugtrok van haar familie naar een oostelijke plaats (in de tempel).
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{بەسەرهاتی خاتوو مەریەم } [
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ
] ئهی محمد - صلى الله عليه وسلم - لهم سوورهتهدا لهم قورئانه پیرۆزهدا باسی (مهریهمى كچى عیمران) بۆ خهڵكی بكه كه له نهوهى داود - صلى الله عليه وسلم - بووه [
إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا (١٦)
] كاتێك كه دووركهوتهوهو تاك بووهوه له كهسوكاری بۆ عیبادهت كردنی خوای گهوره چووه لای ڕۆژههڵاتی (بیت المقدس).