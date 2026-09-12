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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yusuf Ayah 96
Yusuf
96
12:96
فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون ٩٦
فَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىٰهُ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ فَٱرْتَدَّ بَصِيرًۭا ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٩٦
فَلَمَّآ
ﱁ
أَن
ﱂ
جَآءَ
ﱃ
ٱلۡبَشِيرُ
ﱄ
أَلۡقَىٰهُ
ﱅ
عَلَىٰ
ﱆ
وَجۡهِهِۦ
ﱇ
فَٱرۡتَدَّ
ﱈ
بَصِيرٗاۖ
ﱉﱊ
قَالَ
ﱋ
أَلَمۡ
ﱌ
أَقُل
ﱍ
لَّكُمۡ
ﱎ
إِنِّيٓ
ﱏ
أَعۡلَمُ
ﱐ
مِنَ
ﱑ
ٱللَّهِ
ﱒ
مَا
ﱓ
لَا
ﱔ
تَعۡلَمُونَ
ﱕ
٩٦
ﱖ
En toen de verkondiger van de verheugende tijding kwam, legde hij het (hemd) op zijn gezicht, hij (Ya'qôeb) kreeg vervolgens zijn gezichtsvermogen terug, en zei: "Voorwaar, heb ik jullie niet gezegd dat ik van Allah weet wat jullie niet weten?"
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