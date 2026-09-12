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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yusuf Ayah 94
Yusuf
94
12:94
ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون ٩٤
وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّى لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ۖ لَوْلَآ أَن تُفَنِّدُونِ ٩٤
وَلَمَّا
ﲹ
فَصَلَتِ
ﲺ
ٱلۡعِيرُ
ﲻ
قَالَ
ﲼ
أَبُوهُمۡ
ﲽ
إِنِّي
ﲾ
لَأَجِدُ
ﲿ
رِيحَ
ﳀ
يُوسُفَۖ
ﳁﳂ
لَوۡلَآ
ﳃ
أَن
ﳄ
تُفَنِّدُونِ
ﳅ
٩٤
ﳆ
En toen de karavaan het land uittrok, zei hun vader. "Voorwaar, ik ruik de geur van Yôesoef, als jullie mij niet als zwakzinnig zouden beschouwen (zou ik jullie vertellen dat Yôesoef nog leeft.)"
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