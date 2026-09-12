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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yusuf Ayah 93
Yusuf
93
12:93
اذهبوا بقميصي هاذا فالقوه على وجه ابي يات بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ٩٣
ٱذْهَبُوا۟ بِقَمِيصِى هَـٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِى يَأْتِ بَصِيرًۭا وَأْتُونِى بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ٩٣
ٱذۡهَبُواْ
ﲬ
بِقَمِيصِي
ﲭ
هَٰذَا
ﲮ
فَأَلۡقُوهُ
ﲯ
عَلَىٰ
ﲰ
وَجۡهِ
ﲱ
أَبِي
ﲲ
يَأۡتِ
ﲳ
بَصِيرٗا
ﲴ
وَأۡتُونِي
ﲵ
بِأَهۡلِكُمۡ
ﲶ
أَجۡمَعِينَ
ﲷ
٩٣
ﲸ
Neemt dit hemd van mij met jullie mee, legt het vervolgens op het gezicht van mijn vader, dan zal hij weer kunnen zien. En brengt al jullie familieleden bij mij."
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