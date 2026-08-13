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Tafseer: Yusuf 12:88
Yusuf
88
12:88
فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجينا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين ٨٨
فَلَمَّا دَخَلُوا۟ عَلَيْهِ قَالُوا۟ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَـٰعَةٍۢ مُّزْجَىٰةٍۢ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ٨٨
فَلَمَّا
دَخَلُواْ
عَلَيۡهِ
قَالُواْ
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلۡعَزِيزُ
مَسَّنَا
وَأَهۡلَنَا
ٱلضُّرُّ
وَجِئۡنَا
بِبِضَٰعَةٖ
مُّزۡجَىٰةٖ
فَأَوۡفِ
لَنَا
ٱلۡكَيۡلَ
وَتَصَدَّقۡ
عَلَيۡنَآۖ
إِنَّ
ٱللَّهَ
يَجۡزِي
ٱلۡمُتَصَدِّقِينَ
٨٨
Toen zij bij hem (Yôesoef) binnenkwamen, zeiden zij: "O al 'Azîz, wij en onze familie zijn getroffen door ellende, en wij komen goederen brengen die niet waardevol zijn, dus geef ons daarom de volle maat en schenk ons (een gift). Voorwaar, Allah beloont de schenkers."
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[
فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ
] كاتێك گهڕانهوه بۆ میصر چوونه ژوورهوه بۆ لای یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- [
قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ
] وتیان: ئهی عهزیزی میصر خۆمان و كهسوكارمان تووشی زهرهرو زیانێكی زۆر بووینه، له بێ بارانی و وشكهساڵی و نهبوونی [
وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ
] وه شتومهكێكی خراپمان هێناوه كهس لێمانی وهرناگرێ و لێمانی ناكڕێ [
فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ
] تۆ خواردنمان پێ بده لهبهرامبهریدا به باشی و بهتهواوی وهكو پێشتر [
وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا
] وه چاكهشمان لهگهڵدا بكهو زیاترمان بدهرێ، یاخود براكهمان بۆ بگهڕێنهوه [
إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (٨٨)
] بهدڵنیایى خوای گهوره پاداشتی ئهو كهسانه ئهداتهوه كه چاكهكارن و ئهبهخشن.