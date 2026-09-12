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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yusuf Ayah 106
Yusuf
106
12:106
وما يومن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ١٠٦
وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ١٠٦
وَمَا
ﱙ
يُؤۡمِنُ
ﱚ
أَكۡثَرُهُم
ﱛ
بِٱللَّهِ
ﱜ
إِلَّا
ﱝ
وَهُم
ﱞ
مُّشۡرِكُونَ
ﱟ
١٠٦
ﱠ
En de meesten van hen geloven niet in Allah zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen.
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Qiraat
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Tafsir Fathul Majid
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