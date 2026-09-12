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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yusuf Ayah 102
Yusuf
102
12:102
ذالك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون ١٠٢
ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۖ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوٓا۟ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ١٠٢
ذَٰلِكَ
ﳆ
مِنۡ
ﳇ
أَنۢبَآءِ
ﳈ
ٱلۡغَيۡبِ
ﳉ
نُوحِيهِ
ﳊ
إِلَيۡكَۖ
ﳋﳌ
وَمَا
ﳍ
كُنتَ
ﳎ
لَدَيۡهِمۡ
ﳏ
إِذۡ
ﳐ
أَجۡمَعُوٓاْ
ﳑ
أَمۡرَهُمۡ
ﳒ
وَهُمۡ
ﳓ
يَمۡكُرُونَ
ﳔ
١٠٢
ﳕ
Dit behoort tot de goschiedenissen over het onwaarneembare, die Wij aan jou (O Moehammad) openbaren. Jij was niet bij hen, toen zij bijeenkwamen voor hun zaak, terwijl zij een list beraamden.
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