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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yusuf Ayah 100
Yusuf
100
12:100
ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابت هاذا تاويل روياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم ١٠٠
وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا۟ لَهُۥ سُجَّدًۭا ۖ وَقَالَ يَـٰٓأَبَتِ هَـٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَـٰىَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّى حَقًّۭا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِىٓ إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدْوِ مِنۢ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَـٰنُ بَيْنِى وَبَيْنَ إِخْوَتِىٓ ۚ إِنَّ رَبِّى لَطِيفٌۭ لِّمَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠
وَرَفَعَ
ﱺ
أَبَوَيۡهِ
ﱻ
عَلَى
ﱼ
ٱلۡعَرۡشِ
ﱽ
وَخَرُّواْ
ﱾ
لَهُۥ
ﱿ
سُجَّدٗاۖ
ﲀﲁ
وَقَالَ
ﲂ
يَٰٓأَبَتِ
ﲃ
هَٰذَا
ﲄ
تَأۡوِيلُ
ﲅ
رُءۡيَٰيَ
ﲆ
مِن
ﲇ
قَبۡلُ
ﲈ
قَدۡ
ﲉ
جَعَلَهَا
ﲊ
رَبِّي
ﲋ
حَقّٗاۖ
ﲌﲍ
وَقَدۡ
ﲎ
أَحۡسَنَ
ﲏ
بِيٓ
ﲐ
إِذۡ
ﲑ
أَخۡرَجَنِي
ﲒ
مِنَ
ﲓ
ٱلسِّجۡنِ
ﲔ
وَجَآءَ
ﲕ
بِكُم
ﲖ
مِّنَ
ﲗ
ٱلۡبَدۡوِ
ﲘ
مِنۢ
ﲙ
بَعۡدِ
ﲚ
أَن
ﲛ
نَّزَغَ
ﲜ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ﲝ
بَيۡنِي
ﲞ
وَبَيۡنَ
ﲟ
إِخۡوَتِيٓۚ
ﲠﲡ
إِنَّ
ﲢ
رَبِّي
ﲣ
لَطِيفٞ
ﲤ
لِّمَا
ﲥ
يَشَآءُۚ
ﲦﲧ
إِنَّهُۥ
ﲨ
هُوَ
ﲩ
ٱلۡعَلِيمُ
ﲪ
ٱلۡحَكِيمُ
ﲫ
١٠٠
ﲬ
En hij bracht zijn ouders naar de slaapplaats. En zij wierpen zich ter aarde voor hem (Yôesoef). En hij zei: "O mijn vader, dit is de uitleg van mijn vroegere droom; waarlijk, mijn Heer heeft het werkelijkheid laten worden. En waarlijk, mijn Heer heeft goed voor mij gezorgd toen hij mij vrijgelaten heeft uit de gevangenis en toen hij jullie uit de woestijn bracht, nadat de Satan de relatie tussen mij en mijn broeders verbroken had. Voorwaar, mijn Heer is Zachtmoedig voor wie Hij wil. Voorwaar, Hij is de Alwetende, de Alwijze.
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