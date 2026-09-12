[ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ ] وه دایك و باوكی برده سهر كورسیهكهی خۆی [ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ] وه ههموویان كوڕنوشیان بۆی برد ههر یانزه براكهو دایك و باوكیشی (ئهوه كوڕنوشی ڕێزو ئیحتیرام بوو له شهریعهتی ئهواندا دروست بووه له شهریعهتی ئێمهدا دروست نیه) [ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ ] فهرمووی: ئهی باوكه ئهمه لێكدانهوهی خهونهكهمه كه پێشتر خهونم بینی و بۆم باس كردیت [ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ] پهروهردگارم گێڕای به خهوێكی حهق و ڕوویدا [ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ ] وه خوای گهوره چاكهی لهگهڵدا كردم كاتێك كه منی له بهندینخانه دهركرد [ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ ] وه ئێوهشی له دهشتهوه هێنا له زهوی كهنعان له شامدا كه له دهشتدا ئهژیان و ئاژهڵیان ههبووه [ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ] دوای ئهوهی كه شهیتان نێوان من و براكانمی تێكدا (لێره شتهكهی بۆ شهیتان گهڕاندهوه وهكو ڕێزو ئهدهبێك بۆ براكانی) [ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ ] بهدڵنیایى پهروهردگارم زۆر بهڕهحم و بهزهیی و نهرمونیانه بۆ ههر كهسێك كه ویستی لێ بێت [ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (١٠٠) ] بهدڵنیایى خوای گهوره زۆر زاناو كاربهجێیه.