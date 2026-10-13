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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 94
Yunus
94
10:94
فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرءون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ٩٤
فَإِن كُنتَ فِى شَكٍّۢ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْـَٔلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ٩٤
فَإِن
ﲝ
كُنتَ
ﲞ
فِي
ﲟ
شَكّٖ
ﲠ
مِّمَّآ
ﲡ
أَنزَلۡنَآ
ﲢ
إِلَيۡكَ
ﲣ
فَسۡـَٔلِ
ﲤ
ٱلَّذِينَ
ﲥ
يَقۡرَءُونَ
ﲦ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﲧ
مِن
ﲨ
قَبۡلِكَۚ
ﲩﲪ
لَقَدۡ
ﲫ
جَآءَكَ
ﲬ
ٱلۡحَقُّ
ﲭ
مِن
ﲮ
رَّبِّكَ
ﲯ
فَلَا
ﲰ
تَكُونَنَّ
ﲱ
مِنَ
ﲲ
ٱلۡمُمۡتَرِينَ
ﲳ
٩٤
ﲴ
Als jij dan in twijfel verkeert over wat Wij aan jou hebben neergezonden, vraag dan aan hen die de Schrift lezen (die) vóór jou (is geopenbaard). Voorzeker, de Waarheid van jouw Heer is tot jou gekomen, behoor daarom niet tot de twijfelaars.
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