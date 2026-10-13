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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 91
Yunus
91
10:91
الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ٩١
ءَآلْـَٔـٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ٩١
ءَآلۡـَٰٔنَ
ﱫ
وَقَدۡ
ﱬ
عَصَيۡتَ
ﱭ
قَبۡلُ
ﱮ
وَكُنتَ
ﱯ
مِنَ
ﱰ
ٱلۡمُفۡسِدِينَ
ﱱ
٩١
ﱲ
(Allah zei:) "Nu? Terwijl jij voorheen opstandig was en tot de verderfzaaiers behoorde?"
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.