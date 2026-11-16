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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Yunus Ayah 9
Yunus
9
10:9
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم ٩
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَـٰنِهِمْ ۖ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَـٰرُ فِى جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ ٩
إِنَّ
ﱘ
ٱلَّذِينَ
ﱙ
ءَامَنُواْ
ﱚ
وَعَمِلُواْ
ﱛ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱜ
يَهۡدِيهِمۡ
ﱝ
رَبُّهُم
ﱞ
بِإِيمَٰنِهِمۡۖ
ﱟﱠ
تَجۡرِي
ﱡ
مِن
ﱢ
تَحۡتِهِمُ
ﱣ
ٱلۡأَنۡهَٰرُ
ﱤ
فِي
ﱥ
جَنَّٰتِ
ﱦ
ٱلنَّعِيمِ
ﱧ
٩
ﱨ
Voorwaar, degenen die geloven en goede werken verrichten. hun Heer zal ben leiden vanwege hun geloof, (naar de plaats) waar onder door de rivieren stromen in de Tuinen van gelukzaligheid (het Paradijs).
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