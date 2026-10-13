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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 88
Yunus
88
10:88
وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يومنوا حتى يروا العذاب الاليم ٨٨
وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةًۭ وَأَمْوَٰلًۭا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا۟ عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَٰلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا۟ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٨٨
وَقَالَ
ﲶ
مُوسَىٰ
ﲷ
رَبَّنَآ
ﲸ
إِنَّكَ
ﲹ
ءَاتَيۡتَ
ﲺ
فِرۡعَوۡنَ
ﲻ
وَمَلَأَهُۥ
ﲼ
زِينَةٗ
ﲽ
وَأَمۡوَٰلٗا
ﲾ
فِي
ﲿ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﳀ
ٱلدُّنۡيَا
ﳁ
رَبَّنَا
ﳂ
لِيُضِلُّواْ
ﳃ
عَن
ﳄ
سَبِيلِكَۖ
ﳅﳆ
رَبَّنَا
ﳇ
ٱطۡمِسۡ
ﳈ
عَلَىٰٓ
ﳉ
أَمۡوَٰلِهِمۡ
ﳊ
وَٱشۡدُدۡ
ﳋ
عَلَىٰ
ﳌ
قُلُوبِهِمۡ
ﳍ
فَلَا
ﳎ
يُؤۡمِنُواْ
ﳏ
حَتَّىٰ
ﳐ
يَرَوُاْ
ﳑ
ٱلۡعَذَابَ
ﳒ
ٱلۡأَلِيمَ
ﳓ
٨٨
ﳔ
En Môesa zei: "Onze Heer, voorwaar, U heeft Fir'aun en zijn vooraanstaanden versieringen en bezittingen tijdens het wereldse leven gegeven. Onze Heef, daardoor hielden zij (de mensen) af van Uw Pad. O Heer, vaag hun bezittingen weg en verhardt hun harten zodat zij niet geloven totdat zij de pijnlijke bestraffing zien."
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