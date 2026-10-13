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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 80
Yunus
80
10:80
فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون ٨٠
فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُوا۟ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ٨٠
فَلَمَّا
ﱈ
جَآءَ
ﱉ
ٱلسَّحَرَةُ
ﱊ
قَالَ
ﱋ
لَهُم
ﱌ
مُّوسَىٰٓ
ﱍ
أَلۡقُواْ
ﱎ
مَآ
ﱏ
أَنتُم
ﱐ
مُّلۡقُونَ
ﱑ
٨٠
ﱒ
Toen dan alle tovenaars waren gekomen, zei Môesa tot hen: "Werpt dat wat jullie (willen) werpen."
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Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.