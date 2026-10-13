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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 79
Yunus
79
10:79
وقال فرعون ايتوني بكل ساحر عليم ٧٩
وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱئْتُونِى بِكُلِّ سَـٰحِرٍ عَلِيمٍۢ ٧٩
وَقَالَ
ﱁ
فِرۡعَوۡنُ
ﱂ
ٱئۡتُونِي
ﱃ
بِكُلِّ
ﱄ
سَٰحِرٍ
ﱅ
عَلِيمٖ
ﱆ
٧٩
ﱇ
En Fir'aun zei: "Brengt mij alle vakkundige tovenaars."
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.