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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 70
Yunus
70
10:70
متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ٧٠
مَتَـٰعٌۭ فِى ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ ٧٠
مَتَٰعٞ
ﳆ
فِي
ﳇ
ٱلدُّنۡيَا
ﳈ
ثُمَّ
ﳉ
إِلَيۡنَا
ﳊ
مَرۡجِعُهُمۡ
ﳋ
ثُمَّ
ﳌ
نُذِيقُهُمُ
ﳍ
ٱلۡعَذَابَ
ﳎ
ٱلشَّدِيدَ
ﳏ
بِمَا
ﳐ
كَانُواْ
ﳑ
يَكۡفُرُونَ
ﳒ
٧٠
ﳓ
(Voor hen is er slechts) een genieting op de wereld, daarna is hun terugkeer tot Ons. Vervolgens doen Wij hen de harde bestraffing proeven wegens dat waaraan zij ongelovig plachten te zijn.
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