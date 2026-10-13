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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 69
Yunus
69
10:69
قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ٦٩
قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ٦٩
قُلۡ
ﲼ
إِنَّ
ﲽ
ٱلَّذِينَ
ﲾ
يَفۡتَرُونَ
ﲿ
عَلَى
ﳀ
ٱللَّهِ
ﳁ
ٱلۡكَذِبَ
ﳂ
لَا
ﳃ
يُفۡلِحُونَ
ﳄ
٦٩
ﳅ
Zeg: "Voorwaar, degenen die leugens over Allah verzinnen zullen niet welslagen."
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.