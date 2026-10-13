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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 67
Yunus
67
10:67
هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذالك لايات لقوم يسمعون ٦٧
هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَسْمَعُونَ ٦٧
هُوَ
ﲌ
ٱلَّذِي
ﲍ
جَعَلَ
ﲎ
لَكُمُ
ﲏ
ٱلَّيۡلَ
ﲐ
لِتَسۡكُنُواْ
ﲑ
فِيهِ
ﲒ
وَٱلنَّهَارَ
ﲓ
مُبۡصِرًاۚ
ﲔﲕ
إِنَّ
ﲖ
فِي
ﲗ
ذَٰلِكَ
ﲘ
لَأٓيَٰتٖ
ﲙ
لِّقَوۡمٖ
ﲚ
يَسۡمَعُونَ
ﲛ
٦٧
ﲜ
Hij is Degene Die de nacht voor jullie heeft gemaakt opdat jullie er rust in vinden, en de dag om te zien. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat luistert.
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