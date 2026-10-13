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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 64
Yunus
64
10:64
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة لا تبديل لكلمات الله ذالك هو الفوز العظيم ٦٤
لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَـٰتِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٦٤
لَهُمُ
ﱑ
ٱلۡبُشۡرَىٰ
ﱒ
فِي
ﱓ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﱔ
ٱلدُّنۡيَا
ﱕ
وَفِي
ﱖ
ٱلۡأٓخِرَةِۚ
ﱗﱘ
لَا
ﱙ
تَبۡدِيلَ
ﱚ
لِكَلِمَٰتِ
ﱛ
ٱللَّهِۚ
ﱜﱝ
ذَٰلِكَ
ﱞ
هُوَ
ﱟ
ٱلۡفَوۡزُ
ﱠ
ٱلۡعَظِيمُ
ﱡ
٦٤
ﱢ
Voor hen is er de verheugende tijding in het wereldse leven en in het Hiernamaals. De Woorden van Allah kennen geen verandering. Dat is de geweldige overwinning.
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