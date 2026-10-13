{هەموو كاتێك خوای گەورە ئاگای لێمانەو هیچ شتێكی لێناشاردرێتەوە} [ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ ] ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - تۆ وه تێكڕای خهڵكی وه موسڵمانان له ههر حاڵ و كاروبارێكدابن [ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ ] یان له كاتێك كه قورئان ئهخوێننهوه [ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ] وه هیچ كردهوهیهك نیه كه بیكهن ئیلا ئێمه شایهتین بهسهرتانهوه، وه ئاگامان لێتانه و ئهبیستین و ئهبینین و زانیاریمان ههیه كاتێك كه دهست ئهكهن بهو وتهو كردهوانه [ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ] وه هیچ شتێك له پهروهردگارت ناشاردرێتهوه ئهگهر به ئهندازی مسقاڵى گهردێك بێت، یاخود (ذَرَّةٍ) واته: مێروولهیهكی بچووك به ئهندازهی گهردێكی مێروولهیهكی بچووك بێ له خوای گهوره ناشاردرێتهوه نه له زهوی نه له ئاسماندا [ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ ] وه نه لهمه بچووكتر وه نه لهوه گهورهتر خوای گهوره ئاگای له ههمووی ههیه [ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (٦١) ] ئیلا له كتابێكی ئاشكرادا نووسراوهتهوه كه (لوح المحفوظ)ه، (ئهم ئایهته ڕهده لهسهر ئهو فهیلهسوفانهی كه ئهڵێن: خوای گهوره زانیاری به شته گشتی و گهورهكان ههیه بهڵام به شته بچووك و جوزئیهكان زانیاری نیه).