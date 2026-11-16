Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafseer: Yunus Ayah 6
Yunus
6
10:6
ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتقون ٦
إِنَّ فِى ٱخْتِلَـٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَتَّقُونَ ٦
إِنَّ
ﳀ
فِي
ﳁ
ٱخۡتِلَٰفِ
ﳂ
ٱلَّيۡلِ
ﳃ
وَٱلنَّهَارِ
ﳄ
وَمَا
ﳅ
خَلَقَ
ﳆ
ٱللَّهُ
ﳇ
فِي
ﳈ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﳉ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﳊ
لَأٓيَٰتٖ
ﳋ
لِّقَوۡمٖ
ﳌ
يَتَّقُونَ
ﳍ
٦
ﳎ
Voorwaar, in de afwisseling van nacht en dag en (in) wat Allah heeft geschapen in de hemelen en op de aarde zijn zeker Tekenen voor een volk dat (Allah) vreest.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.