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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 59
Yunus
59
10:59
قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون ٥٩
قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍۢ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًۭا وَحَلَـٰلًۭا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ٥٩
قُلۡ
ﲋ
أَرَءَيۡتُم
ﲌ
مَّآ
ﲍ
أَنزَلَ
ﲎ
ٱللَّهُ
ﲏ
لَكُم
ﲐ
مِّن
ﲑ
رِّزۡقٖ
ﲒ
فَجَعَلۡتُم
ﲓ
مِّنۡهُ
ﲔ
حَرَامٗا
ﲕ
وَحَلَٰلٗا
ﲖ
قُلۡ
ﲗ
ءَآللَّهُ
ﲘ
أَذِنَ
ﲙ
لَكُمۡۖ
ﲚﲛ
أَمۡ
ﲜ
عَلَى
ﲝ
ٱللَّهِ
ﲞ
تَفۡتَرُونَ
ﲟ
٥٩
ﲠ
Zeg: "Hebben jullie gezien wat Allah voor jullie heeft neergezonden aan voorzieningen, waarna jullie daarvan verboden en toegestane dingen maakten?" Zeg: "Heeft Allah jullie (darvoor) toestemming gegeven? Of verzinnen jullie leugens over Allah?"
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Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.