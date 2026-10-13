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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 55
Yunus
55
10:55
الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولاكن اكثرهم لا يعلمون ٥٥
أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥٥
أَلَآ
ﱙ
إِنَّ
ﱚ
لِلَّهِ
ﱛ
مَا
ﱜ
فِي
ﱝ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱞ
وَٱلۡأَرۡضِۗ
ﱟﱠ
أَلَآ
ﱡ
إِنَّ
ﱢ
وَعۡدَ
ﱣ
ٱللَّهِ
ﱤ
حَقّٞ
ﱥ
وَلَٰكِنَّ
ﱦ
أَكۡثَرَهُمۡ
ﱧ
لَا
ﱨ
يَعۡلَمُونَ
ﱩ
٥٥
ﱪ
Weet voorwaar, aan Allah behoort wat in de hemelen en op de aarde is. Weet: voorwaar, de belofte van Allah is waar, maar de meesten van hen weten het niet.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.