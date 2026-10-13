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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 52
Yunus
52
10:52
ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون ٥٢
ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ٥٢
ثُمَّ
ﳈ
قِيلَ
ﳉ
لِلَّذِينَ
ﳊ
ظَلَمُواْ
ﳋ
ذُوقُواْ
ﳌ
عَذَابَ
ﳍ
ٱلۡخُلۡدِ
ﳎ
هَلۡ
ﳏ
تُجۡزَوۡنَ
ﳐ
إِلَّا
ﳑ
بِمَا
ﳒ
كُنتُمۡ
ﳓ
تَكۡسِبُونَ
ﳔ
٥٢
ﳕ
Daarna zal tot degenen die onrecht pleegden worden gezegd: "Proeft de eeuwige bestraffing, jullie worden vergolden voor niets anders dan wat jullie plachten te bedrijven."
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