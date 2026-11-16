[ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً ] خوای گهوره ئهو خوایهیه وای له خۆر كردووه كه ڕووناك و گهرم بێت [ وَالْقَمَرَ نُورًا ] وه وای له مانگ كردووه كه تهنها ڕووناك بێت [ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ ] وه ڕۆیشتنی مانگى تهقدیر كردووه پله پلهیه ههر له شهو و ڕۆژێكدا جووڵهیهك ئهكات سهرهتا بچوكه پاشان گهوره دهبێت و كامڵ دهبێت پاشان له كۆتایى مانگدا كهم دهكاتهوه [ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ] بۆ ئهوهی كه ئێوه بههۆی خۆرهوه ژمارهى رۆژهكان بزانن، وه بههۆى مانگهوه ژمارهی مانگ و ساڵهكان و حسابی خۆتان بزانن [ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ] خوای گهوره ئهم شتهی دروست نهكردووه تهنها بهحهق نهبێ [ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٥) ] وه ئایهتهكانی خۆی درێژه پێ ئهدات و ڕوونی ئهكاتهوه بۆ كهسانێك كه ئهم شتانه بزانن.