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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 49
Yunus
49
10:49
قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امة اجل اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون ٤٩
قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّۭا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۗ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَـْٔخِرُونَ سَاعَةًۭ ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ٤٩
قُل
ﲕ
لَّآ
ﲖ
أَمۡلِكُ
ﲗ
لِنَفۡسِي
ﲘ
ضَرّٗا
ﲙ
وَلَا
ﲚ
نَفۡعًا
ﲛ
إِلَّا
ﲜ
مَا
ﲝ
شَآءَ
ﲞ
ٱللَّهُۗ
ﲟﲠ
لِكُلِّ
ﲡ
أُمَّةٍ
ﲢ
أَجَلٌۚ
ﲣﲤ
إِذَا
ﲥ
جَآءَ
ﲦ
أَجَلُهُمۡ
ﲧ
فَلَا
ﲨ
يَسۡتَـٔۡخِرُونَ
ﲩ
سَاعَةٗ
ﲪ
وَلَا
ﲫ
يَسۡتَقۡدِمُونَ
ﲬ
٤٩
ﲭ
Zeg (O Moehammad): "Ik heb voor mijzelf geen macht om schade te voorkomen, noch om iets van nut te verkrijgen, behalve wat Allah wil." Voor elke gemeenschap is er een eindtijd. Wanneer hun eindtijd is gekomen, dan kunnen zij het geen moment uitstellen, noch kunnen zij het bespoedigen.
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