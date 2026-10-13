{سوودو زیان تەنها بەدەست خوایە} [ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ] ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - پێیان بڵێ: من بۆ خودی خۆیشم زهرهرو زیان و سوودم بهدهست نیه ئیلا ئهگهر خوای گهوره ویستی لێ بێت و ئاگادارم بكاتهوه ئهگهر نا توانای سوودو زیانم بۆ خۆم نیه چۆن ئهتوانم سوودو زیان به جگه له خۆم بگهیهنم [ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ] ههموو ئوممهتێك كاتی دیاریكراوی خۆیان ههیه [ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (٤٩) ] كه كاتی دیاریكراوی خۆیان هات ئهوه تهنها یهك ماوهیهكی كهم نه دوا ئهكهوێ و نه پێش ئهكهوێ و خوای گهوره ئهیانباتهوه.