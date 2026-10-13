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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 46
Yunus
46
10:46
واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ٤٦
وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ٤٦
وَإِمَّا
ﱯ
نُرِيَنَّكَ
ﱰ
بَعۡضَ
ﱱ
ٱلَّذِي
ﱲ
نَعِدُهُمۡ
ﱳ
أَوۡ
ﱴ
نَتَوَفَّيَنَّكَ
ﱵ
فَإِلَيۡنَا
ﱶ
مَرۡجِعُهُمۡ
ﱷ
ثُمَّ
ﱸ
ٱللَّهُ
ﱹ
شَهِيدٌ
ﱺ
عَلَىٰ
ﱻ
مَا
ﱼ
يَفۡعَلُونَ
ﱽ
٤٦
ﱾ
Of Wij jou nu een gedeelte van wat Wij hen (van de bestraffing) hebben aangezegd laten zien, of dat Wij jou wegnemen: later is tot Ons hun terugkeer. Allah is Getuige van wat zij doen.
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