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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 44
Yunus
44
10:44
ان الله لا يظلم الناس شييا ولاكن الناس انفسهم يظلمون ٤٤
إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْـًۭٔا وَلَـٰكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٤٤
إِنَّ
ﱎ
ٱللَّهَ
ﱏ
لَا
ﱐ
يَظۡلِمُ
ﱑ
ٱلنَّاسَ
ﱒ
شَيۡـٔٗا
ﱓ
وَلَٰكِنَّ
ﱔ
ٱلنَّاسَ
ﱕ
أَنفُسَهُمۡ
ﱖ
يَظۡلِمُونَ
ﱗ
٤٤
ﱘ
Voorwaar, Allah doet de niensen geen enkel onrecht aan, maar de mensen doen zichzelf onrecht aan.
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