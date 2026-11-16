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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Yunus Ayah 4
Yunus
4
10:4
اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون ٤
إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًۭا ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُۥ يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ بِٱلْقِسْطِ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَهُمْ شَرَابٌۭ مِّنْ حَمِيمٍۢ وَعَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ ٤
إِلَيۡهِ
ﲆ
مَرۡجِعُكُمۡ
ﲇ
جَمِيعٗاۖ
ﲈﲉ
وَعۡدَ
ﲊ
ٱللَّهِ
ﲋ
حَقًّاۚ
ﲌﲍ
إِنَّهُۥ
ﲎ
يَبۡدَؤُاْ
ﲏ
ٱلۡخَلۡقَ
ﲐ
ثُمَّ
ﲑ
يُعِيدُهُۥ
ﲒ
لِيَجۡزِيَ
ﲓ
ٱلَّذِينَ
ﲔ
ءَامَنُواْ
ﲕ
وَعَمِلُواْ
ﲖ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﲗ
بِٱلۡقِسۡطِۚ
ﲘﲙ
وَٱلَّذِينَ
ﲚ
كَفَرُواْ
ﲛ
لَهُمۡ
ﲜ
شَرَابٞ
ﲝ
مِّنۡ
ﲞ
حَمِيمٖ
ﲟ
وَعَذَابٌ
ﲠ
أَلِيمُۢ
ﲡ
بِمَا
ﲢ
كَانُواْ
ﲣ
يَكۡفُرُونَ
ﲤ
٤
ﲥ
Bij Hem is jullie plaats van terugkeer van jullie allen, als een ware belofte van Allah. Voorwaar, Hij begint de schepping en vervolgens herhaalt Hij deze, opdat Hij degenen die geloven en goede werken verrichten rechtvaardig zal belonen. En degenen die niet geloven, voor hen zijn er kokende dranken en een pijnlijke bestraffing wegens wat zij niet geloofden.
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