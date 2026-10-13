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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 38
Yunus
38
10:38
ام يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين ٣٨
أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍۢ مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٣٨
أَمۡ
ﲡ
يَقُولُونَ
ﲢ
ٱفۡتَرَىٰهُۖ
ﲣﲤ
قُلۡ
ﲥ
فَأۡتُواْ
ﲦ
بِسُورَةٖ
ﲧ
مِّثۡلِهِۦ
ﲨ
وَٱدۡعُواْ
ﲩ
مَنِ
ﲪ
ٱسۡتَطَعۡتُم
ﲫ
مِّن
ﲬ
دُونِ
ﲭ
ٱللَّهِ
ﲮ
إِن
ﲯ
كُنتُمۡ
ﲰ
صَٰدِقِينَ
ﲱ
٣٨
ﲲ
Of zeggen zij: "Hij (Moehammed) heeft hem verzonnen." Zeg: "Komt dan met een hoofdstuk dat daaraan gelijkwaardig is en roept aan wie jullie kunnen, buiten Allah, als jullie waarachtigen zijn."
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