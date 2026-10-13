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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 35
Yunus
35
10:35
قل هل من شركايكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون ٣٥
قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ ۚ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ۗ أَفَمَن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّىٓ إِلَّآ أَن يُهْدَىٰ ۖ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٥
قُلۡ
ﱕ
هَلۡ
ﱖ
مِن
ﱗ
شُرَكَآئِكُم
ﱘ
مَّن
ﱙ
يَهۡدِيٓ
ﱚ
إِلَى
ﱛ
ٱلۡحَقِّۚ
ﱜﱝ
قُلِ
ﱞ
ٱللَّهُ
ﱟ
يَهۡدِي
ﱠ
لِلۡحَقِّۗ
ﱡﱢ
أَفَمَن
ﱣ
يَهۡدِيٓ
ﱤ
إِلَى
ﱥ
ٱلۡحَقِّ
ﱦ
أَحَقُّ
ﱧ
أَن
ﱨ
يُتَّبَعَ
ﱩ
أَمَّن
ﱪ
لَّا
ﱫ
يَهِدِّيٓ
ﱬ
إِلَّآ
ﱭ
أَن
ﱮ
يُهۡدَىٰۖ
ﱯﱰ
فَمَا
ﱱ
لَكُمۡ
ﱲ
كَيۡفَ
ﱳ
تَحۡكُمُونَ
ﱴ
٣٥
ﱵ
Zeg: "Zijn er onder jullie afgoden die naar de Waarheid leiden? Zeg: "Allah leidt naar de Waarheid." Heeft Hij die naar de Waarheid leidt er meer recht op om gevolgd te worden, of hij, die geen leiding geeft maar zelf geleid moct worden? Wat is er dan met jullie? Hoe oordelen jullie?
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Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.