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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Yunus Ayah 3
Yunus
3
10:3
ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذالكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون ٣
إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍۢ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۖ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ إِذْنِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٣
إِنَّ
ﱤ
رَبَّكُمُ
ﱥ
ٱللَّهُ
ﱦ
ٱلَّذِي
ﱧ
خَلَقَ
ﱨ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱩ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﱪ
فِي
ﱫ
سِتَّةِ
ﱬ
أَيَّامٖ
ﱭ
ثُمَّ
ﱮ
ٱسۡتَوَىٰ
ﱯ
عَلَى
ﱰ
ٱلۡعَرۡشِۖ
ﱱﱲ
يُدَبِّرُ
ﱳ
ٱلۡأَمۡرَۖ
ﱴﱵ
مَا
ﱶ
مِن
ﱷ
شَفِيعٍ
ﱸ
إِلَّا
ﱹ
مِنۢ
ﱺ
بَعۡدِ
ﱻ
إِذۡنِهِۦۚ
ﱼﱽ
ذَٰلِكُمُ
ﱾ
ٱللَّهُ
ﱿ
رَبُّكُمۡ
ﲀ
فَٱعۡبُدُوهُۚ
ﲁﲂ
أَفَلَا
ﲃ
تَذَكَّرُونَ
ﲄ
٣
ﲅ
Voorwaar, jullie Heer is Allah, Die de hemelen en de aarde in zes dagen (perioden) heeft geschapen, en Hij zetelde zich op de Troon. Hij regelt het bestuur, en er is geen voorspreker, behalve na Zijn verlof Dat is Allah, jullie Heer, aanbidt daarom Hem. Laten jullie je niet vermanen?
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Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.