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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Yunus Ayah 23
Yunus
23
10:23
فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبيكم بما كنتم تعملون ٢٣
فَلَمَّآ أَنجَىٰهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۗ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم ۖ مَّتَـٰعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٣
فَلَمَّآ
ﲅ
أَنجَىٰهُمۡ
ﲆ
إِذَا
ﲇ
هُمۡ
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يَبۡغُونَ
ﲉ
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ﲋ
بِغَيۡرِ
ﲌ
ٱلۡحَقِّۗ
ﲍﲎ
يَٰٓأَيُّهَا
ﲏ
ٱلنَّاسُ
ﲐ
إِنَّمَا
ﲑ
بَغۡيُكُمۡ
ﲒ
عَلَىٰٓ
ﲓ
أَنفُسِكُمۖ
ﲔﲕ
مَّتَٰعَ
ﲖ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﲗ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﲘﲙ
ثُمَّ
ﲚ
إِلَيۡنَا
ﲛ
مَرۡجِعُكُمۡ
ﲜ
فَنُنَبِّئُكُم
ﲝ
بِمَا
ﲞ
كُنتُمۡ
ﲟ
تَعۡمَلُونَ
ﲠ
٢٣
ﲡ
Toen Hij hen dan gered had. handelden zij buitensporig op aarde, zonder recht. O mensen, jullie buitensporigheid is slechts ten nadele van jullie, (het is) als een genieting van het wereldse leven, Vervolgens is jullie terugkeer tot Ons, waarna Wij jullie zullen inlichten over wat jullie plachten te doen.
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