[ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ ] وه كاتێك كه خهڵكی تووشی ڕهحمهتێك بكهین بههۆی باران بارین و ڕزق و ڕۆزی فراوانی له دوای ئهوهی كه پێشتر ژیانیان تهسك بوو وه وشكه ساڵی و بێ بارانی بووه [ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا ] ئهوان فێڵ و گاڵته ئهكهن به ئایهتهكانی خوای گهورهدا [ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ] ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - پێیان بڵێ: فێڵ و مهكر مهكهن چونكه لهبهرامبهر مهكری ئهواندا مهكری خوای گهوره لهوان خێراترهو سزای خوای گهورهش خێراتره [ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ (٢١) ] وه مهلائیكهته نێردراوهكانی ئێمه مهكرو پیلان و نهخشهو فێڵی ئێوه ههمووی ئهنووسن و هیچی لای ئهوان شاراوه نیه.