[ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً ] وه خهڵكی لهسهرهتادا له ئادهمهوه تا نوح ده سهده بوون ههر ههموویان یهك نهتهوه بوون یهكخواپهرست و موسڵمان بوون [ فَاخْتَلَفُوا ] بهڵام دواتر جیاوازی كهواته نێوانیان بهناردنی پێغهمبهران ههندێكیان بوون بهبت پهرست و كافر، وه ههندێكیان لهسهر موسڵمانێتى و یهكخواپهرستى مانهوه [ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ ] وه ئهگهر ئهو وشهیه نهبوایه كه لهلایهن خوای گهوره پێشتر بڕیاری دابوو بهسهریاندا كه ئهبێ بمێننهوه، یاخود تا پێغهمبهران نهنێرێ سزای هیچ كهسێك نادات [ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (١٩) ] ئهو كاته خوای گهوره له دونیادا بڕیاری لهسهر ئهدان و لهناوی ئهبردن بههۆی ئهو كێشهو ناكۆكی و جیاوازیهی كه له نێوانیاندا ههبووه.