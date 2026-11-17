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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Yunus Ayah 18
Yunus
18
10:18
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هاولاء شفعاونا عند الله قل اتنبيون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون ١٨
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـٰٓؤُلَآءِ شُفَعَـٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّـُٔونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٨
وَيَعۡبُدُونَ
ﲑ
مِن
ﲒ
دُونِ
ﲓ
ٱللَّهِ
ﲔ
مَا
ﲕ
لَا
ﲖ
يَضُرُّهُمۡ
ﲗ
وَلَا
ﲘ
يَنفَعُهُمۡ
ﲙ
وَيَقُولُونَ
ﲚ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﲛ
شُفَعَٰٓؤُنَا
ﲜ
عِندَ
ﲝ
ٱللَّهِۚ
ﲞﲟ
قُلۡ
ﲠ
أَتُنَبِّـُٔونَ
ﲡ
ٱللَّهَ
ﲢ
بِمَا
ﲣ
لَا
ﲤ
يَعۡلَمُ
ﲥ
فِي
ﲦ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲧ
وَلَا
ﲨ
فِي
ﲩ
ٱلۡأَرۡضِۚ
ﲪﲫ
سُبۡحَٰنَهُۥ
ﲬ
وَتَعَٰلَىٰ
ﲭ
عَمَّا
ﲮ
يُشۡرِكُونَ
ﲯ
١٨
ﲰ
En zij aanbidden naast Allah wat hen niet schaadt en niet baat, en zij zeggen: "Dezen zijn onze voorsprekers bij Allah." Zeg. "Willen jullie Allah inlichten over wat Hij niet kent in de hemelen en op de aarde?" Heilig is Hij en Verheven boven de deelgenoten die zij aan Hem toekennen.
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