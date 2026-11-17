{سوودو زیان تەنها بەدەست خوایە} [ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ] ئهوان جگه له خوای گهوره عیبادهتی كهسان و شتانێك ئهكهن كه نه زیانیان لێ لائهدهن وه نه سوودیان پێ ئهگهیهنن، چونكه سوودو زیان تهنها بهدهست خوای گهورهیه [ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ] وه ئهڵێن: ئا ئهمانه لای خوای گهوره تكامان بۆ ئهكهن [ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ] ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - پێیان بڵێ: ئایا ئێوه ههواڵ به خوای گهوره ئهدهن له كاتێكدا كه خوای گهوره ئهزانێ له ئاسمانهكان و زهویدا كهسێ نیه شهریكی بێت وه كهسێكیش نیه بتوانێ تكا بكات بهبێ ئیزنی خوای گهوره [ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (١٨) ] خوای گهوره زۆر پاك و مونهززههترو بهرزتره لهوهی كه ئێوه ئاوا شهریك بۆ خوای گهوره بڕیار بدهن.