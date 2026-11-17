[ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ ] ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - پێیان بڵێ: ئهگهر خوای گهوره ویستی لێ نهبوایهو فهرمانی ئهو نهبوایه من ههر قورئانیشم بۆتان نهئهخوێند وه پێشتانم نهئهوت [ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ ] وه ئاگادارم نهئهكردنهوه به قورئان [ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ ] من پێشتر نزیكهی چل ساڵ لهناو ئێوهدا ژیاوم هیچم نهوتووه تا وهحیم بۆ نههات وه ئێوه خۆتان ڕاستگۆیی و دهستپاكی من ئهزانن، وه ئهزانن من خوێندهوار نهبوومهو لهلایهن خوای گهورهوه ئهم قورئانهم بۆ هاتووه [ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٦) ] ئهوه بۆ عاقڵ نابن و بیر ناكهنهوه.