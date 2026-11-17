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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Yunus Ayah 15
Yunus
15
10:15
واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ايت بقران غير هاذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ١٥
وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَـٰتٍۢ ۙ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱئْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَـٰذَآ أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أُبَدِّلَهُۥ مِن تِلْقَآئِ نَفْسِىٓ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ ۖ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍۢ ١٥
وَإِذَا
ﱁ
تُتۡلَىٰ
ﱂ
عَلَيۡهِمۡ
ﱃ
ءَايَاتُنَا
ﱄ
بَيِّنَٰتٖ
ﱅ
قَالَ
ﱆ
ٱلَّذِينَ
ﱇ
لَا
ﱈ
يَرۡجُونَ
ﱉ
لِقَآءَنَا
ﱊ
ٱئۡتِ
ﱋ
بِقُرۡءَانٍ
ﱌ
غَيۡرِ
ﱍ
هَٰذَآ
ﱎ
أَوۡ
ﱏ
بَدِّلۡهُۚ
ﱐﱑ
قُلۡ
ﱒ
مَا
ﱓ
يَكُونُ
ﱔ
لِيٓ
ﱕ
أَنۡ
ﱖ
أُبَدِّلَهُۥ
ﱗ
مِن
ﱘ
تِلۡقَآيِٕ
ﱙ
نَفۡسِيٓۖ
ﱚﱛ
إِنۡ
ﱜ
أَتَّبِعُ
ﱝ
إِلَّا
ﱞ
مَا
ﱟ
يُوحَىٰٓ
ﱠ
إِلَيَّۖ
ﱡﱢ
إِنِّيٓ
ﱣ
أَخَافُ
ﱤ
إِنۡ
ﱥ
عَصَيۡتُ
ﱦ
رَبِّي
ﱧ
عَذَابَ
ﱨ
يَوۡمٍ
ﱩ
عَظِيمٖ
ﱪ
١٥
ﱫ
En wanneer Onze duidelijke Verzen aan hen worden voorgelezen, dan zeggen degenen die de ontmoeting met Ons niet verwachten: "Breng een andere Koren dan deze, of verander hem." Zeg: "Het past mij niet dat ik hem verander uit eigen wil, ik volg niets dan wat aan mij is geopenbaard. Voorwaar, ik vrees, wanneer ik mijn Heer ongehoorzaam ben, de bestraffing van een geweldige Dag."
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