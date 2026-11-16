{نابێت دوعای شەڕو خراپە بكرێت} [ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ] ئهگهر خوای گهوره پهلهی بكردایهو دوعاى شهڕو خراپى مرۆڤهكانى قبووڵ بكردایه كه له كاتى توڕه بوون له خۆیان و ماڵ و منداڵیانى دهكهن چۆن دوعای خێریان قبوڵ دهكات ئاواش دوعای شهڕى قبوڵ بكردنایه ئهوه خوای گهوره لهناوی ئهبردن، وهكو خهڵكی مهككه كه وتیان: [ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ] (الْأَنْفَال: ٣٢) واته: ئهگهر ئهمه حهقهو لهلایهنی خوای گهورهیه با خوایهكهت بهرد ببارێنێته سهرمان له ئاسمانهوه، بهڵام خوای گهوره پهلهی نهكرد له قبوڵ كردنى دوعاى شهڕو خراپهیان لهبهر رهحم و سۆزو بهزهیى و حیكمهتێك كه خۆی ئهیزانێ [ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١١) ] بهڵام ئهوانهی كه بهئومێدی گهیشتن نین به ئێمه وه چاوهڕێی ئهوه نین كه له ڕۆژی قیامهت زیندوو ببنهوه وازیان لێ دێنین با لهناو توغیان و لهڕێدهرچوونی خۆیاندا بگهوزێن و بهردهوام بن.