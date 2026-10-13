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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 108
Yunus
108
10:108
قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل ١٠٨
قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍۢ ١٠٨
قُلۡ
ﱝ
يَٰٓأَيُّهَا
ﱞ
ٱلنَّاسُ
ﱟ
قَدۡ
ﱠ
جَآءَكُمُ
ﱡ
ٱلۡحَقُّ
ﱢ
مِن
ﱣ
رَّبِّكُمۡۖ
ﱤﱥ
فَمَنِ
ﱦ
ٱهۡتَدَىٰ
ﱧ
فَإِنَّمَا
ﱨ
يَهۡتَدِي
ﱩ
لِنَفۡسِهِۦۖ
ﱪﱫ
وَمَن
ﱬ
ضَلَّ
ﱭ
فَإِنَّمَا
ﱮ
يَضِلُّ
ﱯ
عَلَيۡهَاۖ
ﱰﱱ
وَمَآ
ﱲ
أَنَا۠
ﱳ
عَلَيۡكُم
ﱴ
بِوَكِيلٖ
ﱵ
١٠٨
ﱶ
Zeg: "O mensen, waarlijk, de Waarheid van jullie Heer is tot jullie gekomen. Wie dan de Leiding volgt: voorwaar, hij volgt die slechts in zijn eigen voordeel. En wie dwaalt: voorwaar, die dwaalt slechts ten nadele van zichzelf En ik ben geen voogd over jullie."
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